Грозный, , 22:38 — REGNUM К союзным войскам в Донбассе присоединились военнослужащие батальонов «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» вместе со своими опытными командирами, написал 16 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он отметил, что военные привезли с собой передовое вооружение и современную технику, однако главное — это боевой дух воинов, «который не сломить никакому врагу».

Позже Кадыров написал, что спецподразделения отправились в Донбасс из международного аэропорта Грозный, добавив: «В них входят снайперский взвод, миномётный, зенитный, сапёрный, штурмовые и усиленные роты».

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