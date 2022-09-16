Белград, , 22:40 — REGNUM Экс-министр иностранных дел и основатель Сербского движения обновления Вук Драшкович 16 сентября заявил, что ныне покойный президент Сербии Слободан Милошевич целенаправленно «сдал» Косово, чтобы взрастить антизападные настроения и симпатию к России и Белоруссии у сербов.

Косово

Как сообщает сербское новостное агентство Danas, заявление было сделано Драшковичем после публикации автобиографии «Жизненные раны».

На вопрос журналистов о том, кто виноват в сдаче Косово, политик заявил, что, когда он вошел в правительство Милошевича, то вложил всю свою репутацию в западном мире в защиту Косово и предотвращение бомбардировок Югославии НАТО. Однако, по словам Драшковича, Милошевич отказался принять совместное российско-американское предложение в Рамбуйе, чтобы «мы обвинили запад и США в потере Косово».

Несмотря на то, что логика заявлений Драшковича является крайне извращенной, публикация его книги на фоне возросшего давления ЕС по вопросу о необходимости решению проблемы Косово может указывать на стремление властей Сербии признать Косово, переложив ответственность за это на правительство Милошевича, и сблизиться с Западом.

Читайте ранее в этом сюжете: Европейский переговорщик совершил незапланированный визит в Косово