Уфа, 16 сентября, 2022, 22:35 — ИА Регнум. Стелу в честь Героя России, участника спецоперации Максима Серафимова, открыли в Башкирии. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба главы республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

Сообщается, что стела была установлена в Чишминском районе на территории парка «Патриот». Глава Башкирии Радий Хабиров возложил цветы к монументу и сообщил, что республика всегда будет чтить память защитников Родины, заботиться об их семьях, сообщили в пресс-службе.

«Мы открываем стелу в честь Героя России Максима Серафимова. Тем самым мы отдаём дань памяти нашему прославленному земляку. Все вы знаете обстоятельства его подвига. Мы восхищаемся и гордимся им. Гордимся тысячами наших парней, которые сегодня защищают нашу Родину. Назову три имени. Максим Серафимов — русский, Игорь Насибуллин — удмурт, Тамерлан Ильгамов — башкир. Три Героя России, три разных национальности. Вся страна и республика воюют за свою свободу и защищают Донбасс», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Хабиров также обратился к родителям воина.

«Уважаемые Владимир Викторович и Алина Олеговна! Мы благодарим вас за то, что вы воспитали настоящего героя. Память Максима Серафимова и всех, кто погиб, защищая Родину, — святая для нас. С этого плаца мы проводили на специальную военную операцию два батальона. Они носят имена наших героев Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова. Бойцы этих подразделений уже находятся на передовой, в бою. Мы молимся за их успехи и удачу. Ждём, что они живыми вернутся домой. Будем поддерживать их, помогать их семьям. Вечная слава героям!» — заявил глава региона.

Отмечается, что в учебно-методическом центре «Авангард», который расположен в парке «Патриот», Хабиров посетил учебный класс имени Максима Серафимова. Здесь был установлен стенд с информацией о жизни и подвиге Героя России, а также именная парта воина-десантника.