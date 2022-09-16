Баткен, Киргизия, , 22:29 — REGNUM Около 120 тысяч жителей сёл Баткенского и Лейлекского районов Баткенской области, расположенных близ границы с Таджикистаном, эвакуированы в Кадамжайский район. Об этом заявил первый заместитель полномочного представителя президента Киргизии Маруфхан Тулаев на брифинге 16 сентября.

Киргизия (сс)GDJ

По его словам, граждан вывозили из зоны боевых действий через коридор в узбекском анклаве Сох.

«Мы вышли на связь с властями Ферганской области Узбекистана. Они разрешили организовать транзитный коридор для эвакуации наших граждан», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.