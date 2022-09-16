Вашингтон, 16 сентября, 2022, 22:55 — ИА Регнум. Вмешательство США в события на территории бывшей УССР несёт в себе большой риск в сфере политики и экономики, сообщает 16 сентября издание The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По мнению колумниста издания Уильяма Молони, это затяжной кризис без чётких целей и внятной стратегии, а также без просчитанного выхода из него.

«Соединённые Штаты втянули альянс НАТО в конфликт против России, снова ввязавшись в потенциально затяжной кризис без чётко сформулированных целей или жизнеспособной стратегии выхода, но с тратами огромного количества денег и оружия», — отмечает Молони.

Он считает, что в такой ситуации руководство США должно готовиться к бурным потрясениям и самым негативным явлениям в политике и экономике.

Напомним, Белый дом регулярно заявляет, что готов поддерживать киевский режим столько, сколько надо.