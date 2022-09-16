Лос-Анджелес, США, 16 сентября, 2022, 22:21 — ИА Регнум. Создатели картины «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» добавили последних актёров в команду проекта. Об этом 16 сентября пишет Deadline.

Kendra Miller Голодные игры

Актёрский состав пополнили 11 человек — среди них Финола Флэнаган, Берн Горман и другие. Ранее было объявлено, что в картине сыграют Хантер Шафер, Рэйчел Зеглер, Виола Дэвис и Питер Динклэйдж.

ИА REGNUM напоминает, что «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» Фрэнсиса Лоуренса является приквелом фильмов франшизы «Голодные игры» с Дженнифер Лоуренс в главной роли. Картина снята по одноимённому роману Сьюзен Коллинз.