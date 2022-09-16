Бирмингем, Великобритания, , 22:17 — REGNUM Футбольный клуб «Астон Вилла» из Бирмингема в матче 8-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 встретится с «Саутгемптоном». Встреча пройдет 16 сентября в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк», а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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На матч назначена бригада арбитров во главе Тони Харрингтоном. Ассистенты главного судьи — Ли Беттс и Йан Хассин.

Стартовые составы команд:

«Астон Вилла»: Дамиан Мартинес, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Эшли Янг, Люка Динь, Джон Макгинн, Филиппе Коутиньо, Леон Бэйли, Джейкоб Рэмзи, Бубакар Камара, Олли Уоткинс.

«Саутгемптон»: Гэвин Базуну, Кайл Уокер-Питерс, Ромен Перро, Мохаммед Салису, Армел Белла-Котчап, Джеймс Уорд-Прауз, Адам Армстронг, Мусса Дженепо, Мохамед Эльюнусси, Ибраима Диалло, Чи Адамс.