Ноттингем, Великобритания, 16 сентября, 2022, 22:14 — ИА Регнум. 16 сентября Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд» футбольный клуб «Ноттингем Форест» в матче восьмого тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 сыграет с «Фулхэмом». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Футбол

Стартовые составы команд:

«Ноттингем Форест»: Дин Хендерсон, Стив Кук, Неко Уильямс, Скотт Маккенна, Вилли Боли, Ренан Лоди, Морган Гиббс-Уайт, Райан Йейтс, Ремо Фройлер, Тайво Авоньи, Бреннан Джонсон.

«Фулхэм»: Бернд Лено, Кенни Тете, Тосин Адарабиойо, Тим Рим, Исса Диоп, Гаррисон Рид, Бобби Рид, Андрей Перейра, Виллиан, Жоау Пальинья, Александар Митрович.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. Ассистенты главного судьи — Саймон Лонг и Ричард Уэст.