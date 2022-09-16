Скопье, , 22:19 — REGNUM Македонский эксперт во вопросам кибербезопасности Филип Симеонов 16 сентября в эфире македонского телеканала Alsat оценил степень защищенности данных македонских правительственных сайтов.

Северная Македония (сс)SKopp

По словам эксперта, уровень защиты данных оставляет желать лучшего — устаревшие серверы очень уязвимы и могут быть взломаны даже ребенком. Эта ситуация стала предсказуемым следствием недофинансирования систем информационной защиты и информационных систем в целом.

Заявление Симеонова последовало за новостью о начале подготовки к созданию Агентства Северной Македонии по вопросам кибербезопасности. Агентство планируют учредить в течение ближайших двух лет.

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