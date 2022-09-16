Лос-Анджелес, США, , 22:11 — REGNUM Кинокомпания Warner Bros. определила дату выхода фильма «Супер Майк: Последний танец». Об этом 16 сентября пишет Deadline.

Ченнинг Татум Кадр из интервью

По данным издания, картина выйдет в прокат 10 февраля 2023 года. Главную роль в киноленте вновь исполнит Ченнинг Татум, который также выступил продюсером проекта.

ИА REGNUM напоминает, что «Супер Майк: Последний танец» станет третьей по счёту частью в кинофраншизе «Супер Майк». Помимо Татума в проекте должна была сыграть Тандиве Ньютон, однако её заменила Сальма Хайек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Великобритании приостановили съёмки восьмой «Миссии невыполнимой»

Читайте развитие сюжета: Актёрский состав приквела «Голодных игр» окончательно утвердили