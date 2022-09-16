Лос-Анджелес, США, 16 сентября, 2022, 22:11 — ИА Регнум. Кинокомпания Warner Bros. определила дату выхода фильма «Супер Майк: Последний танец». Об этом 16 сентября пишет Deadline.

Кадр из интервью Ченнинг Татум

По данным издания, картина выйдет в прокат 10 февраля 2023 года. Главную роль в киноленте вновь исполнит Ченнинг Татум, который также выступил продюсером проекта.

ИА REGNUM напоминает, что «Супер Майк: Последний танец» станет третьей по счёту частью в кинофраншизе «Супер Майк». Помимо Татума в проекте должна была сыграть Тандиве Ньютон, однако её заменила Сальма Хайек.