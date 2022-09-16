Баткен, Киргизия, , 22:09 — REGNUM Несмотря на договоренности, военнослужащие Таджикистана напали на пограничные заставы по периметру границы и уничтожают не только инфраструктуру киргизских погранзастав, но также школ, детских садов, магазинов, медпунктов и жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета нацбезопасности Киргизии.

Государственный комитет национальной безопасности Киргизии Gknb.gov.kg

В ведомстве отмечают, что таджикские военные выкрикивают националистические лозунги и издеваются над телами погибших киргизских пограничников, а затем делают фото- и видеозаписи глумления над трупами для дальнейшего использования в пропагандистских целях.

«В рамках своей антикиргизской политики, предпринимая попытки исказить факты и преподнести Киргизию в качестве агрессора, они наверняка будут использовать эти фото- и видеосъемки в выгодном для себя свете. Причем на региональном и глобальном информационном пространстве, в чем наловчились за последние два-три года», — подчёркивают в ГКНБ.