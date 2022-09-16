Лос-Анджелес, США, 16 сентября 2022, 22:03 — REGNUM Американская певица Мэрайя Кэри рассказала о нескольких проектах, над которыми работает на протяжении последних двух лет. Об этом 16 августа пишет Billboard.
По словам Кэри, за время пандемии она записывала музыку, в том числе для документального фильма, название которого она не раскрыла. Певица призналась, что готовит тематический альбом, о котором её просили поклонники. «Он ещё не готов, но я уже в восторге от него. Я работаю с разными стилями, новыми артистами, а также с несколькими легендами», — добавила она.
ИА REGNUM напоминает, что последний альбом Мэрайи Кэри под названием Caution вышел ещё в 2018 году. Он стал для артистки 15-м по счёту.
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