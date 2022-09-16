Лос-Анджелес, США, 16 сентября, 2022, 22:03 — ИА Регнум. Американская певица Мэрайя Кэри рассказала о нескольких проектах, над которыми работает на протяжении последних двух лет. Об этом 16 августа пишет Billboard.

Цитата из клипа на песню My All Мэрайя Кэри

По словам Кэри, за время пандемии она записывала музыку, в том числе для документального фильма, название которого она не раскрыла. Певица призналась, что готовит тематический альбом, о котором её просили поклонники. «Он ещё не готов, но я уже в восторге от него. Я работаю с разными стилями, новыми артистами, а также с несколькими легендами», — добавила она.

ИА REGNUM напоминает, что последний альбом Мэрайи Кэри под названием Caution вышел ещё в 2018 году. Он стал для артистки 15-м по счёту.