Скопье, , 22:05 — REGNUM Министр информационного общества и администрации Северной Македонии Адмирим Алити 16 сентября в эфире македонского телеканала Alsat заявил, что в течение двух лет в стране появится агентство по вопросам кибербезопасности.

Северная Македония Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Алити, агентство будет действовать как независимый орган, находящийся под опекой его министерства. Подготовку законопроекта об агентстве по вопросам кибербезопасности также ведут команды министерства информационного общества и администрации Северной Македонии.

Задачей нового агентства станет предотвращение кибератак на сайты государственных органов Северной Македонии.

Напомним, за последние два года с кибератаками неоднократно столкнулись власти Албании, Косово и Северной Македонии. В последней внимание злоумышленников привлек минздрав, в Албании — интегральная система хранения данных.

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