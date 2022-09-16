Скопье, 16 сентября, 2022, 22:05 — ИА Регнум. Министр информационного общества и администрации Северной Македонии Адмирим Алити 16 сентября в эфире македонского телеканала Alsat заявил, что в течение двух лет в стране появится агентство по вопросам кибербезопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Македония

По словам Алити, агентство будет действовать как независимый орган, находящийся под опекой его министерства. Подготовку законопроекта об агентстве по вопросам кибербезопасности также ведут команды министерства информационного общества и администрации Северной Македонии.

Задачей нового агентства станет предотвращение кибератак на сайты государственных органов Северной Македонии.

Напомним, за последние два года с кибератаками неоднократно столкнулись власти Албании, Косово и Северной Македонии. В последней внимание злоумышленников привлек минздрав, в Албании — интегральная система хранения данных.