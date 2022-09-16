Москва, , 21:54 — REGNUM Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков скептически оценил предложение Владимира Зеленского дать согласие на поставки аммиака из России через территорию б. УССР взамен на освобождение военнопленных.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Разве люди и аммиак — это одно и то же?» — приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос о том, готовы ли в Кремле рассмотреть такой вариант.

Ранее Владимир Зеленский заявил в интервью Reuters, что выступает против запуска аммиакопровода Тольятти — Одесса, но готов дать своё согласие при условии освобождения пленных военнослужащих ВСУ. Он добавил, что предложил именно такой вариант на рассмотрение ООН.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский предложил менять пленных солдат на российский аммиак