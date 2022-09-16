Москва, 16 сентября, 2022, 21:54 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков скептически оценил предложение Владимира Зеленского дать согласие на поставки аммиака из России через территорию б. УССР взамен на освобождение военнопленных.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Разве люди и аммиак — это одно и то же?» — приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос о том, готовы ли в Кремле рассмотреть такой вариант.

Ранее Владимир Зеленский заявил в интервью Reuters, что выступает против запуска аммиакопровода Тольятти — Одесса, но готов дать своё согласие при условии освобождения пленных военнослужащих ВСУ. Он добавил, что предложил именно такой вариант на рассмотрение ООН.