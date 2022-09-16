Вашингтон, 16 сентября, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Глава Xbox Фил Спенсер высказался по поводу публичных заявлений Sony и Microsoft, конфликтующих из-за приобретения IT-гигантом издательской компании Activision, которой принадлежит франшиза Call of Duty. Об этом 16 сентября сообщает портал Eurogamer.

Скриншот с YouTube Исполнительный вице-президент компании Xbox Фил Спенсер

Выступая в эфире телеканала CNBC, Спенсер ответил на вопрос журналистов о том, выполнит ли Microsoft обещание оставить игры Call of Duty на консолях PlayStation. Руководитель Xbox заявил, что его компания «продолжит выпускать Call of Duty на PlayStation и в других местах», напомнив, что ранее он публично заявлял, что целью Microsoft является увеличение количества платформ, на которых люди играют во все игры компании.

Обсуждая с собеседниками вопрос появления Call of Duty в каталоге Xbox Game Pass, Спенсер заявил, что сервис подписки Xbox не подавляет конкуренцию, а является результатом попыток его компании конкурировать с Sony. «Конкуренция — это побуждение конкурентов к инновациям, побуждение конкурентов к новым вещам, таким как облачные технологии, подписки, создание новой интеллектуальной собственности», — отметил глава Xbox.

Для справки: ранее Sony заявила, что сделка между Microsoft и Activision «будет иметь серьезные негативные последствия для геймеров и будущего игровой индустрии». Компания также отметила, что «приветствует» решение британского Управление по конкуренции и рынкам (CMA) продолжить расследование по поводу законности этого соглашения. Microsoft в ответ заявила, что не видит смысла в удалении игр Call of Duty с платформы конкурента.