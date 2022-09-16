Зеленский предложил менять пленных солдат на российский аммиак
Киев, 16 сентября, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Транспортировку по территории б. УССР аммиака из России Владимир Зеленский предлагает в обмен на пленных ВСУ, заявил он 16 сентября Reuters.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Тряпичный клоун
«Я против поставок аммиака из Российской Федерации через нашу территорию, — сказал Зеленский. — Я сделаю это только в обмен на наших пленных».
Он уточнил, что именно такой вариант он «предложил ООН».
Добавим, что ООН предлагала транспортировать газообразный аммиак из России на мировые рынки по территории б. УССР, о чём, по мнению организации, Москва и Киев могли бы договориться.