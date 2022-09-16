Киев, 16 сентября, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Транспортировку по территории б. УССР аммиака из России Владимир Зеленский предлагает в обмен на пленных ВСУ, заявил он 16 сентября Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тряпичный клоун

«Я против поставок аммиака из Российской Федерации через нашу территорию, — сказал Зеленский. — Я сделаю это только в обмен на наших пленных».

Он уточнил, что именно такой вариант он «предложил ООН».

Добавим, что ООН предлагала транспортировать газообразный аммиак из России на мировые рынки по территории б. УССР, о чём, по мнению организации, Москва и Киев могли бы договориться.