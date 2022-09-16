Лос-Анджелес, США, , 21:44 — REGNUM Американский рэпер Канье Уэст (Йе) в недавнем интервью признался, что не читал книг. Об этом 16 сентября сообщает Dailu Mail.

Канье Уэст Цитата из видеоинтервью

Артист сравнил чтение с «поеданием брюссельской капусты». Уэст также признался, что «практикует и изучает новый стиль языка», в котором не использует слова, которые он считает «классическими». Он считает, что люди скоро будут общаться, как персонаж Йода из «Звездных войн», и использовать только те слова, которые им «нужны».

Ранее ИА REGNUM сообщал о том, что Канье Уэст открыл частную школу, в которой одной из обязательных спортивных дисциплин является паркур. Артист назвал учебное заведение в честь своей покойной матери Донды Уэсты — «Академия «Донда».

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