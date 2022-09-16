Москва, , 21:34 — REGNUM Заработная плата сотрудников федеральных государственных органов с 1 октября 2022 года будет увеличена на 4%. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Чиновники Иван Шилов © ИА REGNUM

«Принять меры по увеличению с 1 октября на 4% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений, работников федеральных государственных органов», — говорится в документе.

Кроме этого, будут повышены заработные платы гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба.