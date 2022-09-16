* Галкин — запрещённая в России организация

Москва, , 21:30 — REGNUM Комик Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) 16 сентября включён в список физических лиц, выполняющих в России функции иностранного агента, сообщается на сайте Минюста РФ.

Максим Галкин Кадр из интервью

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), узнав о начале спецоперации ВС РФ на территории б. УССР, высказал осуждение. В марте он эмигрировал в Израиль.

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