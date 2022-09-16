Москва, 16 сентября, 2022, 21:13 — ИА Регнум. Минпромторг предложил внести алкогольные напитки известных брендов в перечень товаров, разрешённых для параллельного импорта в Россию. Проект соответствующего приказа ведомства опубликован 16 сентября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Goodfon.ru Алкоголь

Согласно документу, импортировать без получения согласия правообладателя предлагается вина, шампанское, виски, коньяк и другие алкогольные напитки.

Речь идёт, в частности, о продукции таких брендов, как Martini, Moet, Jagermeister, Mondoro, Jim Beam, Befeater, White Horse, Bacardi, Aperol, Bombay Sapphire, Chivas, Bellʼs, Hennessy, Jack Danielʼs.