16 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что в ходе специальной военной операции военнослужащие России пока «достаточно сдержанно» отвечают ВСУ.

Мирослава Романенко, , 21:20 — REGNUM В ходе специальной военной операции военнослужащие Российской Федерации пока «достаточно сдержанно» отвечают ВСУ. Об этом 16 сентября заявил президент России Владимир Путин по итогам саммита ШОС.

ВСУ Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Российский лидер указал на то, что указанная сдержанность «до поры до времени». Он также напомнил, что недавно российскими воздушно-космическими силами были нанесены «пару ударов чувствительных».

«Но это, будем считать, что предупреждающие удары», — добавил Путин.

Заявление российского лидера обсудили в мессенджере Telegram. Часть участников обсуждения считают, что пришло время действовать серьезно. Иные указали на то, что критиковать военное руководство, «лежа на диване», проще всего. Были и те, кто указал на то, что нацисты на территории бывш. УССР проигнорируют эти предупреждения.

«А чего ждём то? Может, уже пора?» — задалась вопросом Anastasia K.

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«Ну так лёжа на диване оно-то виднее, как правильно надо действовать. Вот если бы мы вместо военных отправили на СВО весь местный диванный спецназ впридачу с местными диванными военачальниками, они то уж давно бы уже закончили эту спецоперацию», — с сарказмом добавил Андрей.

«Вы правы. На диване хорошо беседы беседовать и советы давать. Но по-человечески если, то обидно и досадно, мягко говоря», — ответила ему Ирина А.

«Русские долго запрягают, но быстро едут. Судя по тому, как всё долго в этот раз, развязка будет ну очень стремительной», — предположила Nikа.

«Хватит предупреждать уже! Но хоть так разъяснили — уже хорошо», — добавил Iron.

«Они не поймут! Понималка отсутствует! Воспринимают действия России как слабость и сатанеют ещё больше», — отметила Ирина А.

«Всем, кому кажется, что мы должны жёстко вести военные действия! Милости просим в добровольцы — набор пошёл! Как раз и «начнете наконец»…» — прокомментировала Ольга.

«Народ, вы сильно-то не истерите! Видно ведь, что Путин тянет СВО. Зима для Запада должна стать решающей в плане давления народа на проамериканские правительства. С другой стороны, Америка втягивает Россию и Европу в ядерную войну. Им или война, или смерть. Так что вас Путин бережет от худшего. Мы всего не знаем…» — отреагировала Tatjana.

«Потом не говорите, что вас не предупреждали», — обратился Lytay к нацистам из бывш. УССР

«Нацисты обезбашенные — у них нет красных линий, да ещё хозяева подзуживают», — подытожил Vладимир Z.