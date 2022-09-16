Москва, , 21:10 — REGNUM Исполнитель Миша Марвин (Михаил Решетняк) объявил о возвращении в команду лейбла Black Star. Соответствующую информацию опубликовали в телеграм-канале издания Super.

Миша Марвин поет для выпускников Балашихи Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным СМИ, Марвин останется самостоятельным артистом — он не подписан на лейбл, но сотрудничает с его менеджментом. Это первый подобный случай в практике Black Star.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2022 года Миша Марвин рассказал об уходе из лейбла. «Я больше не артист лейбла Black Star. Я больше не Миша Марвин. Да, моё имя и мои песни больше мне не принадлежат… Теперь я Миша М.» — заявил артист в своих соцсетях.

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