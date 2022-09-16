Нижний Новгород, , 21:04 — REGNUM Двадцатый по счету и второй за неделю гуманитарный конвой отправился из Нижегородской области в регионы Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Гуманитарный груз для Донбасса пресс-служба ОНФ в Нижегородской области

В составе груза — 759 продовольственных наборов для беженцев в Белгороде, которые были спешно эвакуированы из Херсонской области. Гуманитарная помощь была собрана благотворительным фондом «Крылья жизни».

Еще одна машина направилась в Донецк, в ней везут детские вещи, продукты питания и медикаменты для госпиталей Донецка.

«Для мирных жителей требуются продукты, памперсы, детские товары — есть беженцы в самой ДНР — те, кто успели уйти от ВСУ. Для раненых защитников Донбасса часто нужны электрические коляски или бионические протезы. Поэтому мы очень благодарны тем, кто уже помогает, и предлагаем присоединяться всем», — призвал глава регионального исполкома организации Алексей Алехин.

В этот раз с гуманитарным конвоем в Донецк отправилась активист ОНФ, бывший педагог, сейчас известный доброволец с позывным Зима. Она отправляет гуманитарную помощь на Донбасс с 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, тюменские волонтёры помогают медикам Краснодона (ЛНР) в их тяжёлом труде. Новый отряд волонтёров из Тюмени прибыл в Краснодон 9 сентября. Ребятам предстоит восстанавливать объекты инфраструктуры и помогать наиболее социально уязвимым группам граждан.

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