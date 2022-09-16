Москва, 16 сентября, 2022, 21:03 — ИА Регнум. Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, обручена. Об этом сообщил главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский в своём блоге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По словам Романовского, избранником Песковой стал бизнесмен Руслан Голбазов, который старше её на десять лет. Церемония бракосочетания запланирована на 1 октября 2022 года.

Добавим, что слухи о свадьбе Песковой и Голбазова появлялись в Сети ещё в 2021 году. Однако пара не подтверждала их.