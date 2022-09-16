Лондон, 16 сентября, 2022, 21:00 — ИА Регнум. Съёмочный процесс фильма «Миссия невыполнима: Смертельная расплата — Часть вторая» был приостановлен. Об этом пишет портал IndieWire.

Цитата из к/ф «Миссия невыполнима: Последствия». Реж. Кристофер МакКуорри. 2018. США, Китай, Франция, Норвегия, Великобритания Том Круз

По данным источника, на съёмочную площадку пробралось стадо овец, вследствие чего производство пришлось отложить на некоторое время. Отмечается, что подобный инцидент никак не отразится на общем графике съёмок.

Напомним, премьера «Миссии невыполнима: Смертельная расплата — Часть вторая» намечена на 28 июня 2024 года. Главные роли в картине исполнят Том Круз, Ребекка Фергюсон, Хейли Этвелл и Саймон Пегг.