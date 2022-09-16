Самарканд, Узбекистан, 16 сентября 2022, 21:03 — REGNUM Раз ЕС так тяжело, им следует просто снять санкции с «Северного потока — 2», сообщил 16 сентября журналистам президент РФ Владимир Путин по итогам саммита ШОС.
Президент указал на то, что сами европейцы ввели санкции против этого проекта, который обеспечил бы их газом. Разве в этом виновата Москва?
«Пускай сами думают, кто в чём виноват, и не сваливают на нас свои собственные ошибки», — сказал Путин, добавив, что Россия и Газпром всегда выполняли свои обязательства.
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