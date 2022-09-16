16 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 20:51 — REGNUM Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что Россия готова бесплатно поставить удобрения развивающимся странам, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 16 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Загрузка минеральных удобрений Александр Погожев © ИА REGNUM

Речь идёт об огромном количестве российских удобрений объёмом порядка 300 тысяч тонн, которые скопились в морских портах Европейского союза. Судя по всему, президент России не питает надежду, что в ближайшее время эти удобрения доберутся хоть куда-нибудь на фоне антироссийских санкций, а значит, можно пустить их на благотворительность.

«Понятно, что мы эти удобрения всё равно бы не увидели. Но бесплатно? Серьёзно? Разве этот жест кто-то оценит?» — спрашивает Марат П.

Многие пользователи близко к сердцу восприняли эту новость. Граждане считают, что жесты доброй воли ранее не приносили России позитивных плодов, а значит, не принесут и сейчас. Бесплатные удобрения возьмёт кто угодно, но это не значит, что Россию будут за это благодарить.

«Россия заваливала деньгами [бывшую УССР] и Прибалтику, чуть ли не бесплатно хотели финнам атомную электростанцию построить. А что в итоге? Кто-то нам сказал спасибо? По-моему, не тех мы пытаемся задобрить», — поделился своим мнением Никита П.

«Потом хозяева развивающихся стран будут себе отгружать это удобрение бесплатно, а потом выясним, что поставляем безвозмездно удобрения тем, кто вооружает киевских нацистов», — пишет Bart S.

Внесение минеральных удобрений Александр Погожев © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия хочет помочь не только слабым, но и независимым странам, чтобы у Запада не было возможности настроить нас тех, кому мы предоставляем бесплатные ресурсы.

«Развивающиеся страны — это очень ценный рынок сбыта. Поэтому подобные инвестиции оправданы в любом случае. Россия потом к ним придёт и попросит взамен хороших отношений и долгосрочных торговых контрактов», — указывает Татьяна П.

Часть людей полагает, что содержать удобрения, которыми никто не может воспользоваться, — бесперспективная идея, поэтому будет правильно раздать их нуждающимся.

«Дешевле отдать нуждающимся, чем ещё за своё же удобрение платить, которое невозможно никуда вывезти. Если отказаться платить, просто останется в Европе, европейцы на собственные нужды конфискуют. А так хоть уйдёт хотя бы в страны, которые являются нашими потенциальными союзниками. Да и предлог есть — борьба с голодом», — отметил Alexs I.

Нашлись и те, кто уверены, что повторится та же история, которая произошла с вывозом зерна с территории бывшей УССР в голодающие страны. Позже выяснилось, что только 4,5% зерновых добралось до нуждающихся, всё остальное досталось западным государствам.

«Развивающимся странам, конечно, ничего не достанется. Удобрение перепродадут задорого «уважаемые люди» и заработают на этом хорошие деньги. И вообще эти бесконечные жесты доброй воли похожи на проявление бессилия. Мол, это мы такие добрые просто, а не потому, что нам руки выкрутили», — поделился своим мнением Василий С.

Напомним, 16 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил на заседании глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества о том, что Россия готова бесплатно поставить удобрения развивающимся странам.