Киров, , 20:38 — REGNUM Кировские военнослужащие уже успешно выполняют задачи в зоне специальной военной операции. В Кировской области сформирован батальон «Вятка», сообщил глава региона Александр Соколов, комментируя инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о проведении в регионах «самомобилизации».

Глава Кировской области Александр Соколов t. me/aleksandrsokolov43

«Сейчас в регионе началось формирование дивизиона имени Героя Советского Союза Петра Николаевича Широнина, нашего земляка, уроженца города Кирса, который в марте 1943 года вместе со своим взводом выстоял под натиском 35 вражеских танков и бронемашин, обороняя железнодорожный переезд возле села Тарановка Харьковской области. Набор в дивизион имени Широнина уже идет», — продолжил глава области.

Соколов добавил, что также в спецоперации на территории бывш. УССР принимают участие кировские бойцы Росгвардии, ОМОН и СОБР, а также несет службу Кировская зенитно-ракетная бригада.

Кировская область регулярно направляет на территорию Донбасса гуманитарные грузы. 25 августа выехали очередные 20 тонн гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР. Финансовую поддержку десантникам оказывает Фонд десантников, который создан при поддержке кировской общественной организации «Союз десантников». Также регион помогает бойцам поставками обмундирования и снаряжения.

ИА REGNUM напоминает, кировский батальон «Вятка» начали формировать в регионе еще в июне. Набор проводил военный комиссариат Кировской области. В августе стартовал второй этап формирования батальона. После прохождения обучения бойцы направляются в зону спецоперации.

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