Манчестер, Великобритания, , 20:30 — REGNUM 22-летний центрфорвард «Манчестер Сити» и сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд признан лучшим игроком Английской Премьер-лиги 2022/23 по итогам августа. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд Werner100359

В августе Эрлинг Холанд сыграл в пяти матчах за «Манчестер Сити» в рамках Английской Премьер-лиги, в которых отметился девятью забитыми мячами и одной результативной передачей.

За «Манчестер Сити» Холанд выступает с 1 июля 2022 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает норвежца в 150 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета признан лучшим тренером прошедшего месяца в рамках АПЛ.