Санкт-Петербург, , 20:27 — REGNUM Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о выступлении за «Зенит» 25-летнего колумбийского центрфорварда Матео Кассьерры.

Игрок ФК «Зенит» Матео Кассьерра радуется забитому голу Дарья Драй © ИА REGNUM

«Еще рано об этом говорить. Прошло всего девять туров. Времени не было еще их узнать, играют ведь неполные матчи. Он (Кассьерра) пока не может найти общий язык с бразильцами. У них разный футбольный интеллект — он их не понимает. Если захочет остаться в «Зенита» — ему надо переродиться», — цитирует Орлова издание «Спорт День за Днем».

В текущем сезоне Матео Кассьерра принял участие в 12-ти матчах за «сине-бело-голубых» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

За «Зенит» Кассьерра выступает с 1 июля 2022 года после перехода из «Сочи» за 4,5 миллиона евро. Действующее соглашение колумбийца с клубом из Санкт-Петербурга рассчитано на три года до конца сезона 2024/25.