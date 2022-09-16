Санкт-Петербург, 16 сентября, 2022, 20:27 — ИА Регнум. Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о выступлении за «Зенит» 25-летнего колумбийского центрфорварда Матео Кассьерры.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Матео Кассьерра радуется забитому голу

«Еще рано об этом говорить. Прошло всего девять туров. Времени не было еще их узнать, играют ведь неполные матчи. Он (Кассьерра) пока не может найти общий язык с бразильцами. У них разный футбольный интеллект — он их не понимает. Если захочет остаться в «Зенита» — ему надо переродиться», — цитирует Орлова издание «Спорт День за Днем».

В текущем сезоне Матео Кассьерра принял участие в 12-ти матчах за «сине-бело-голубых» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

За «Зенит» Кассьерра выступает с 1 июля 2022 года после перехода из «Сочи» за 4,5 миллиона евро. Действующее соглашение колумбийца с клубом из Санкт-Петербурга рассчитано на три года до конца сезона 2024/25.