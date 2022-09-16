Самарканд, Узбекистан, 16 сентября, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин порекомендовал коллективному Западу отказаться от колонизаторского принципа своего существования. Об этом он заявил журналистам 16 сентября в Самарканде на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Мигель Бриева Мигель Бриева. Дух Запада

Российский лидер отметил, что Запад до сих пор живет в парадигме колониальной философии и до сих пор не может избавиться от привычки жить за чужой счёт.

«Это бывшие колониальные державы, но они до сих пор живут в парадигме колониальной философии. Они привыкли жить за чужой счёт. И до сих пор не могут избавиться от этой парадигмы в своей практической ежедневной политике», — сказал Владимир Путин.