Гонолулу, США, , 20:16 — REGNUM Весной 2023 года выйдет спортивная драма Тайки Вайтити под названием «Следующий гол — победный» (Next Goal Wins). Об этом 16 сентября сообщает Collider.

Тайка Вайтити Цитата из видеоинтервью

Фильм основан на одноимённом документальном фильме 2014 года Майка Бретта и Стива Джеймисона о попытках тренера Томаса Ронгена превратить низкопробных футболистов сборной Американского Самоа в звёздных игроков. Главную роль в картине исполнил Майкл Фассбендер.

Добавим, что производство фильма началось в Гонолулу (США) ещё в ноябре 2019 года и завершилось в январе 2020 года. Однако после замены актёра Арми Хаммера на Уилла Арнетта были проведены повторные съёмки.

Читайте ранее в этом сюжете: Норман Ридус раскрыл детали спин-оффа «Ходячих мертвецов»

Читайте развитие сюжета: В Великобритании приостановили съёмки восьмой «Миссии невыполнимой»