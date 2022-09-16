Гонолулу, США, 16 сентября, 2022, 20:16 — ИА Регнум. Весной 2023 года выйдет спортивная драма Тайки Вайтити под названием «Следующий гол — победный» (Next Goal Wins). Об этом 16 сентября сообщает Collider.

Цитата из видеоинтервью Тайка Вайтити

Фильм основан на одноимённом документальном фильме 2014 года Майка Бретта и Стива Джеймисона о попытках тренера Томаса Ронгена превратить низкопробных футболистов сборной Американского Самоа в звёздных игроков. Главную роль в картине исполнил Майкл Фассбендер.

Добавим, что производство фильма началось в Гонолулу (США) ещё в ноябре 2019 года и завершилось в январе 2020 года. Однако после замены актёра Арми Хаммера на Уилла Арнетта были проведены повторные съёмки.