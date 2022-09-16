Дубай, ОАЭ, 16 сентября 2022, 19:59 — REGNUM Блогер Оксана Самойлова, жена рэпера Джигана, рассказала о покупке жилья в Дубае (ОАЭ). Она опубликовала серию постов на эту тему в личном аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
По словам блогера, она приобрела квартиру площадью 121 квадратный метр «всего за 36 млн рублей». Она также добавила, что будет выплачивать эту сумму частями — первый взнос составил 5 млн рублей.
Ранее Самойлова пожаловалась на плохое самочувствие во время отдыха в ОАЭ. Блогеру пришлось вызвать на дом врача — услуга обошлась ей в 150 тыс. рублей.
Читайте ранее в этом сюжете: Герой мемов Хасбик подписал контракт с UFC