Дубай, ОАЭ, , 19:59 — REGNUM Блогер Оксана Самойлова, жена рэпера Джигана, рассказала о покупке жилья в Дубае (ОАЭ). Она опубликовала серию постов на эту тему в личном аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Оксана Самойлова Цитата из видеоинтервью для Star Masterclass

По словам блогера, она приобрела квартиру площадью 121 квадратный метр «всего за 36 млн рублей». Она также добавила, что будет выплачивать эту сумму частями — первый взнос составил 5 млн рублей.

Ранее Самойлова пожаловалась на плохое самочувствие во время отдыха в ОАЭ. Блогеру пришлось вызвать на дом врача — услуга обошлась ей в 150 тыс. рублей.

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