Самарканд, Узбекистан, , 19:56 — REGNUM Шизофренией назвал западные санкции в отношении детей главы Чечни Рамзана Кадырова президент РФ Владимир Путин 16 сентября по итогам саммита ШОС.

Владимир Путин в Светлогорске Gov39.ru

Назвав «запредельным» введение санкций в отношении несовершеннолетних, президент России добавил: «Мне кажется, что они просто уже перестали понимать, что они делают».

Аналогично он высказался в отношении западных санкций против уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.

Президент напомнил, что она заниматься «вывозом наших детей из зон боевых действий, из Сирии, из Ирака, детей, которые там остались в силу разных обстоятельств, не по своей воле, разумеется».

«Это благородная миссия, она рискует своей жизнью и здоровьем, естественно нормальное дело, когда она вывозила детей из зоны боевых действий, из опасных зон на Донбассе, — отметил Путин. — Что здесь плохого?»

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