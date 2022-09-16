Самарканд, Узбекистан, 16 сентября, 2022, 19:56 — ИА Регнум. Шизофренией назвал западные санкции в отношении детей главы Чечни Рамзана Кадырова президент РФ Владимир Путин 16 сентября по итогам саммита ШОС.

Gov39.ru Владимир Путин в Светлогорске

Назвав «запредельным» введение санкций в отношении несовершеннолетних, президент России добавил: «Мне кажется, что они просто уже перестали понимать, что они делают».

Аналогично он высказался в отношении западных санкций против уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.

Президент напомнил, что она заниматься «вывозом наших детей из зон боевых действий, из Сирии, из Ирака, детей, которые там остались в силу разных обстоятельств, не по своей воле, разумеется».

«Это благородная миссия, она рискует своей жизнью и здоровьем, естественно, нормальное дело, когда она вывозила детей из зоны боевых действий, из опасных зон на Донбассе, — отметил Путин. — Что здесь плохого?»