Вашингтон, , 19:51 — REGNUM Исполнитель роли Дэрила Диксона в сериале «Ходячие мертвецы» Норман Ридус поделился подробностями спин-оффа шоу. Об этом пишет портал Collider.

Норман Ридус Цитата из интервью для WIRED

«Мы знали, что хотим увидеть шоу, которое идёт в противоположном направлении, не делать то же самое, что и раньше. Это мы и сделали, поэтому спин-офф будет выглядеть совсем по-другому. История и персонажи будут совсем другими. Будет другой тон, другой свет, другой звук. Все эти мелочи были нужны, чтобы переосмыслить атмосферу мира сериала», — заявил артист. Ридус также отметил, что локации спин-оффа будут существенно отличаться от оригинального сериала.

Напомним, премьера спин-оффа «Ходячих мертвецов», посвящённого Дэрилу Диксону, намечена на 2023 год. В октябре 2022 года состоится премьера заключительных серий оригинального сериала «Ходячие мертвецы».

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