Лос-Анджелес, США, 16 сентября 2022, 19:50 — REGNUM Адвокаты певицы Бритни Спирс и её отца Джейми Спирса ведут переговоры о прекращении их судебного разбирательства. Об этом 16 сентября сообщает TMZ, ссылаясь на свои источники.
По данным издания, представитель певицы Мэтью Розенгарт связался также с юристами Tri Star Sports & Entertainment Group, хотя изначально он отказывался идти на мирное соглашение с компанией и отцом артистки. Как отмечают источники, Розенгарт предлагает закончить судебный процесс, если его клиентке выплатят $7 млн.
ИА REGNUM напоминает, что Мэтью Розенгарт обвинил Джейми Спирса и Tri Star Sports & Entertainment Group в растрате имущества Бритни Спирс. Однако в компании опровергают все обвинения.
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