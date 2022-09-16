Лос-Анджелес, США, 16 сентября, 2022, 19:50 — ИА Регнум. Адвокаты певицы Бритни Спирс и её отца Джейми Спирса ведут переговоры о прекращении их судебного разбирательства. Об этом 16 сентября сообщает TMZ, ссылаясь на свои источники.

Цитата из клипа на песню Ooh La La Бритни Спирс

По данным издания, представитель певицы Мэтью Розенгарт связался также с юристами Tri Star Sports & Entertainment Group, хотя изначально он отказывался идти на мирное соглашение с компанией и отцом артистки. Как отмечают источники, Розенгарт предлагает закончить судебный процесс, если его клиентке выплатят $7 млн.

ИА REGNUM напоминает, что Мэтью Розенгарт обвинил Джейми Спирса и Tri Star Sports & Entertainment Group в растрате имущества Бритни Спирс. Однако в компании опровергают все обвинения.