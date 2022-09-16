Самарканд, Узбекистан, 16 сентября, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не видит готовности киевского режима вести переговоры. Об этом он заявил журналистам 16 сентября в Самарканде на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Зеленский же публично объявил, что он не готов и не хочет разговаривать с Россией. Ну, не готов, так и не надо», — сказал Владимир Путин.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что все цели специальной военной операции на территории бывшей УССР будут достигнуты.