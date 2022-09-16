Москва, , 20:42 — REGNUM На территории Северного речного вокзала в Москве появился новый арт-объект — Мосгортранс совместно с фондом «Чистые моря» превратил автобус в передвижной музей «Каникулы в Арктике». Об этом сегодня, 16 сентября, в своём Telegram-канале сообщает департаменттранспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

На Северном речном вокзале появился новый арт-объект — Мосгортранс вместе с фондом «Чистые моря» превратил автобус в передвижной музей «Каникулы в Арктике» Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

На 28 кв. м автобуса расположилась экспозиция, посвящённая всем 9 арктическим регионам России, где можно узнать о том, зачем учёные берут анализы у млекопитающих, как надевают им спутниковые передатчики, кто встречается каждый год с белыми медведями и пингвинами, а также познакомиться с традициями народов Севера, обитателями и красотами Арктики, узнать про экологическое состояние и арктические научные экспедиции.

Целями и задачами «Каникул в Арктике» является знакомство москвичей с географией, экологией, биоразнообразием и уязвимостью экосистемы региона, а также привлечение внимания к необходимости рационального использования природных ресурсов.

Арт-объект будет находиться на территории Северного речного вокзала Москвы до 18 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманске состоялась торжественная церемония старта экспедиции «Северный полюс-41». Команда учёных и полярников Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) впервые отправится в Арктику на новой ледовой самодвижущейся платформе «Северный полюс». Научный состав экспедиции поднялся на борт судно, где они начали настраивать оборудование и готовиться к выходу в рейс. После того, как все приготовления будут завершены, «Северный полюс» выйдет из порта Мурманска в сторону Новосибирских островов.

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