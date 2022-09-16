Кемерово, 16 сентября, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Депутаты парламента Кемеровской области по инициативе губернатора Сергея Цивилева 16 сентября приняли закон о мерах поддержки отдельным категориям граждан, принимающим участие в спецоперации, проводимой на территории бывш. УССР, ДНР и ЛНР. Об этом сообщил телеграм-канал «Кузбасс. Официально».

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

«Нами принято решение поддержать всех кузбассовцев, которые будут участвовать в специальной военной операции для выполнения задач, поставленных президентом Российской Федерации. Мы окажем им поддержку», — сказал в своём обращении к кузбассовцам Сергей Цивилёв.

Так, в регионе установлена мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты в размере двухсот тысяч рублей. Право на неё имеют лица, направленные пунктами отбора по контракту, военными комиссариатами для заключения контракта о прохождении военной службы либо иного контракта для участия в спецоперации на территории бывш. УССР, ДНР, ЛНР сроком не менее 120 дней и заключившие его.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Кемеровская область присоединилась к инициативе главы Чечни Рамзана Кадырова собрать добровольцев для участия в спецоперации.