Подгорица, , 19:38 — REGNUM Проект предыдущего правительства Черногории «Европа сейчас» привел к дефициту государственного бюджета в размере не менее 138 миллионов евро за восемь месяцев 2022 года, сообщили изданию Pobjeda в министерстве финансов.

Евро Images Money

Данные министерства показывают, что реформа налоговой политики, которая повысила минимальную заработную плату до 450 евро с 1 января, при снижении рабочей нагрузки увеличила расходную часть бюджета. Больничной кассе не хватает 65 млн евро, чтобы до конца года профинансировать все запланированные обязательства.

Пенсионный фонд и страховой фонд по инвалидности в минусе как минимум на 25 миллионов, именно столько ему нужно для повышения минимальной пенсии со 150 до 253 евро.

Кроме того, фонду нужны деньги, чтобы выплатить пенсионерам с самыми низкими доходами по 450 евро в октябре и во имя гармонизации пенсий с заработками, которые сейчас резко выросли благодаря программе.

Данные об исполнении бюджета до конца августа показывают, что по сравнению с восемью месяцами прошлого года доходы государственной казны на основе подоходного налога с населения сократились на 14,8 млн евро.

Это означает, что повышение ставки налога на заработную плату свыше тысячи евро с девяти до 15 процентов не возымело действия.