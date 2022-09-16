Пенза, 28 апреля, 2021, 13:34 — ИА Регнум. В Пензенской области в течение трех лет планируют привести к нормативному состоянию автопарк службы скорой помощи. Соответствующее поручение 28 апреля дал врио губернатора Олег Мельниченко.

Глава региона отметил, что обновление автопарка пройдет двумя путями. По первому, согласно решения президента РФ Владимира Путина, идет централизованная закупка и поставка в учреждения скорой помощи новых автомобилей. Для этого необходимо оперативно сформировать заявку по потребностям области. Второй путь предполагает планирование средств на эти цели в региональном бюджете на 2022 и последующие годы, добавил Мельниченко.

«В течение трех лет автопарк необходимо привести к нормативному состоянию», — уточнил врио губернатора. Руководителям ответственных ведомств необходимо подготовить соответствующие предложения. Также Олег Мельниченко распорядился разработать варианты улучшения условий труда врачей, фельдшеров, водителей неотложек и обслуживаемого персонала.

В Пензенской области поэтапно с 2013 года создавалась региональная единая диспетчерская служба. В настоящее время отделения скорой медпомощи расположены во всех муниципальных районах. В прошлом году был открыт центр медицины катастроф. Для оказания круглосуточной медпомощи населению действуют специализированные бригады.

ИА REGNUM напоминает, на территории Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи, головного учреждения, специализирующегося на микробиологических и вирусологических исследованиях выделена площадка под строительство клинико-диагностического лабораторного комплекса. Из областного бюджета на эти цели направят 166 млн рублей. Минздрав России взял на себя обязательства по оснащению лаборатории новым современным оборудованием.

Читайте также: В Пензе начали строить диагностический лабораторный комплекс