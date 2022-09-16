Лондон, 16 сентября, 2022, 19:35 — ИА Регнум. Биржевая цена на газ в Европе резко упала на торгах в пятницу, 16 сентября, и опустилась ниже психологической отметки в $2000 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Gazprom.ru Экспорт газа

К закрытию торговой сессии стоимость октябрьских фьючерсов на газ по индексу нидерландского хаба TTF составила $1932,9 за тысячу кубометров, что на 12,8% ниже расчётной цены предыдущего дня — $2215,7 за тысячу кубометров.

При этом ранее в ходе торгов стоимость фьючерсов на газ снижалась более чем на 14% и на минимуме достигала $1901,4 за тысячу кубометров.

Напомним, на газовом рынке Европе сохраняется высокая напряжённость на фоне неопределённости с поставками топлива из России.